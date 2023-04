Vale-Gás: quase 270 mil famílias foram retiradas do auxílio após revisão cadastral

Quase 270 mil famílias deixaram de receber o Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás, desde o início deste ano. O pagamento do gás de cozinha para famílias carentes passou por uma atualização de cadastro, onde foram retiradas da lista pessoas que não tinham direito ao benefício.

O benefício, que teve parcela em abril no valor de R$ 110, é voltado para famílias inscritas no Cadastro Único que tem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Em abril, cerca de 5,69 milhões de famílias receberam o benefício, mais de 4% a menos em relação a dezembro do ano passado, quando o benefício era pago para 5,95 milhões de famílias.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o orçamento voltado para o benefício recebeu um aumento de mais de 30% neste ano, para manter o pagamento de 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Anteriormente, o auxílio era correspondente a 50% do valor.

O calendário de pagamentos do benefício em abril encerra nesta sexta-feira (28). O depósito é feito em uma Poupança CAIXA Fácil para beneficiários clientes do banco, em uma Conta Poupança Social Digital para famílias que não têm conta na instituição financeira ou em uma Plataforma Social, que permite o saque com cartão social.

