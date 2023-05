Vale Gás: auxílio de R$110 é menor que o necessário em mais da metade dos estados brasileiros

Em abril, mais de 5,6 milhões de famílias recebem o Auxílio Gás, benefício do Governo Federal pago para famílias de baixa renda com o objetivo de contribuir na compra do gás de cozinha. A segunda parcela do benefício, popularmente conhecido como Vale Gás, foi de R$110, mas o valor não cobre o preço médio do botijão de gás em mais da metade dos estados brasileiros.

Qual o valor do Vale Gás?

Pago de dois em dois meses, o Vale Gás tem como valor o preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Em fevereiro, primeira parcela do ano, o benefício foi de R$112, mas sofreu uma leve redução em abril, chegando a R$110.

Vale Gás é menor que preço do botijão em mais da metade dos estados brasileiros

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou o valor médio do botijão de gás de 13 quilos nos estados brasileiros entre os dias 30 de abril e 6 de maio. De acordo com os dados apresentados pela lista, o preço do botijão é superior aos R$110 pagos pelo benefício em mais da metade dos estados brasileiros.

Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas ultrapassam o preço médio do gás de cozinha em poucos centavos. Entretanto, sete estados têm valor maior do que R$120, com botijão chegando a quase R$130 em Roraima. Por outro lado, Rio de Janeiro e Pernambuco têm os menores valores do Brasil, com preço médio do gás inferior a R$100.

Estados com valor médio do botijão superior ao Vale Gás

Acre - R$120,20;

Amapá - R$118,72;

Amazonas - R$124,75;

Mato Grosso - R$125,03;

Pará - R$114,08;

Rondonia - R$125,09;

Roraima - R$129,63;

Santa Catarina - R$122,59;

Tocantins - R$123,02;

Alagoas - R$100,87;

Bahia - R$111,58;

Goiás - R$111,56;

Minas Gerais - R$111,08;

Paraíba - R$110,79;

Rio Grande do Norte - R$110,67.

Estados com valor médio do botijão inferior ao Vale Gás

Ceará - R$109,14;

DF - R$101,39;

Espírito Santo - R$101,53;

Maranhão - R$103,67;

Mato Grosso do Sul - R$105,34;

Paraná - R$106,42;

Pernambuco - R$99,33;

Piauí - R$109,88;

Rio de Janeiro - R$96,06;

Rio Grande do Sul - R$108,78;

São Paulo - R$106,38;

Sergipe - R$105,63.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Tem direito ao Vale Gás os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único e que tem renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo mensal. É importante lembrar que a inscrição não garante o recebimento do benefício, que é pago preferencialmente para mulheres com medidas protetivas de urgência.

