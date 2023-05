Vale Gás: botijão de gás termina abril com preço médio de R$113 no Pará

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelaram que o preço do botijão de gás de 13 quilos chegou a média de R$113,44 em todo o Pará no período compreendido entre os dias 23 e 29 de abril. Em Belém, capital do estado, a média foi menor, com o botijão chegando a custar R$108,81.

Os dados levantados pela ANP demonstram que o preço médio do gás de cozinha no estado é o menor da região Norte. Em Roraima, o botijão de 13 quilos chegou a custar, em média, quase R$130. O valor é bastante superior ao pago pelo benefício Vale Gás, que em abril foi de R$110.

O auxílio do Governo Federal foi pago para pouco menos de seis milhões de pessoas e tem como valor o preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O pagamento da segunda parcela de 2023 se encerrou na última sexta-feira, 28 de abril. Somente na região Norte, mais de 500 mil famílias recebem o benefício.

Nenhum dos estados da região Norte teve valor médio inferior ao pago pelo Vale Gás. No Amapá, o valor médio foi de R$115,49 no período anteriormente mencionado, enquanto no Amazonas, o botijão de 13 quilos chegou a R$124,63.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)