Vale Gás: cerca de 5,7 milhões receberam o benefício em abril; saiba como sacar

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros encerrou mais uma rodada de pagamentos na última sexta-feira (28). Receberam o benefício 5,69 milhões de famílias, entre os dias 14 e 28 de abril. Voltado para famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo, a segunda parcela de 2023 do auxílio foi de R$110.

O benefício paga a cada dois meses o equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Em abril, o Governo Federal chegou a gastar cerca de R$626 milhões com o pagamento do Vale Gás.

A região Nordeste reúne o maior número de beneficiários: 2,72 milhões de famílias, um investimento total de quase R$300 milhões. A região Sudeste fica em 2º lugar, com 1,85 milhão de famílias beneficiárias, e o Norte vem em seguida, com mais de 546 mil auxílios distribuídos.

Como sacar o Vale Gás?

O Vale Gás é depositado em Conta Poupança Social Digital, Conta Poupança Caixa Fácil ou em uma plataforma social. Caso o beneficiário já seja cliente da Caixa, o depósito é feito na Poupança Caixa Fácil. Caso não tenha o cartão social, que permite o saque em plataformas sociais, uma Conta Poupança Social Digital é criada em nome do beneficiário e o valor poderá ser movimentado a partir do aplicativo Caixa Tem.

O pagamento pode ser retirado em agências da Caixa, em terminais de autoatendimento e em casas lotéricas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)