Vale Gás: veja o que pode acontecer com o benefício após a redução no valor do botijão de gás

Pago para mais de cinco milhões de brasileiros, o Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, pode sofrer algumas mudanças por conta da redução no valor do gás de cozinha, anunciado pela Petrobras no último dia 16 de maio.

A quantidade de beneficiários e o valor do benefício devem sofrer os impactos diretos da redução do valor. O benefício paga, a cada dois meses, o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Sendo assim, por conta da redução de quase R$9 anunciada pelo presidente da Petrobras, o benefício também deve diminuir de valor.

A expectativa do Governo Federal é de que o botijão de gás caia para menos de R$100 na maioria dos estados brasileiros. Sendo assim, o valor do benefício pode girar em torno deste valor. Uma redução que pode chegar a cerca de 10%, tendo em vista que o valor do benefício em abril deste ano foi de R$110.

Apesar da redução no valor, o benefício pode chegar a mais pessoas a partir da próxima parcela. Pago para cerca de 5,69 milhões de pessoas em abril, a redução no valor do Vale Gás pode gerar um espaço no orçamento do benefício, possibilitando um aumento no número de beneficiários do auxílio.

Em abril, o Governo Federal gastou cerca de R$626 milhões com o benefício. Com a redução do valor do benefício para R$100, por exemplo, o orçamento possibilitaria o pagamento do benefício para mais de 6,2 milhões de pessoas, um aumento de quase 9% no número de beneficiários.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Para ter direito ao Vale Gás, o beneficiário deve estar inscrito no CadÚnico e ter uma renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo (R$660). O benefício é bimestral e, portanto, não será pago neste mês de maio, retornando apenas em junho.

Como consultar o Vale Gás?

O cidadão poderá acessar os detalhes do benefício através do Portal Cidadão da CAIXA, utilizando o CPF e senha utilizados nos aplicativos CAIXA Trabalhador ou Bolsa Família. Veja o passo a passo:

Acesse o site do Portal Cidadão;

Entre em sua conta utilizando o CPF e senha;

Procure pela opção “Auxílio Gás”;

Clique em “Consultar Parcelas”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)