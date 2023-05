Beneficiários do Vale Gás não vão receber o auxílio em maio; entenda o motivo e veja o calendário

Criado em 2021, o Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, tem como objetivo contribuir com a compra do gás de cozinha das famílias de baixa renda. O benefício é pago para mais de cinco milhões de brasileiros e tem como valor o preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Pago no mesmo período que o Bolsa Família, o Vale Gás não foi recebido pelas famílias beneficiárias neste mês de maio. O motivo para que o benefício não tenha sido pago em maio se dá por conta do caráter bimestral de pagamento. Sendo assim, o auxílio que foi pago em abril só voltará a ser distribuído em junho.

O Vale Gás foi pago para mais de 5,6 milhões de pessoas em abril e teve o valor de R$110. Por conta disso, será necessário aguardar as últimas semanas de junho para receber a nova parcela do benefício.

Calendário do Vale Gás em 2023

É necessário ficar atento para os meses de pagamento do Vale Gás e seu período de distribuição. O benefício segue o mesmo calendário do Bolsa Família, com pagamento de dois em dois meses. Confira as datas restantes:

Junho - pagamento entre os dias 19 e 30;

- pagamento entre os dias 19 e 30; Agosto - pagamento entre os dias 18 e 31;

- pagamento entre os dias 18 e 31; Outubro - pagamento entre os dias 18 e 31;

- pagamento entre os dias 18 e 31; Dezembro - pagamento entre os dias 11 e 22.

