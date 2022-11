Vale Gás Social: terceiro lote será entregue a mais de 200 mil famílias do Ceará

Mais de 200 mil famílias cearenses receberão o Vale Gás Social, uma política pública permanente do Governo do Ceará. A distribuição do tíquete que dá direito a uma recarga do botijão de gás de 13 quilos está prevista para começar ainda esta semana.

VEJA MAIS

Na última terça-feira (22) e nesta quarta-feira (23), a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) realiza a entrega dos tíquetes para os prefeitos, secretários ou representantes dos 184 municípios do estado. Este é o terceiro lote do benefício em 2022, totalizando mais de 620 mil tíquetes somente este ano.

A política pública teve início durante a pandemia, e já distribuiu mais de 1,3 milhão de tíquetes desde sua criação. Devem receber o benefício, famílias do Cartão Mais Infância, beneficiários do Auxílio Brasil que tem renda familiar por pessoa igual ou inferior a R$150, famílias de jovens inscritos no programa Virando o Jogo, além de entidades e cozinhas sociais conveniadas com o Cartão Mais Infância Ceará.

“Mais do que uma simples recarga gratuita do botijão de gás, três vezes por ano, esse benefício representa comida na mesa de milhares de famílias, revela o compromisso e a sensibilidade do Governo do Ceará com a alimentação do povo cearense”, destaca Onélia Santana, titular da SPS.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)