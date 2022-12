Vale Gás: saiba como pedir o benefício

O Auxílio Gás dos Brasileiros começará a ser pago na próxima segunda-feira, 12 de dezembro. O benefício foi recebido por quase seis milhões de brasileiros em outubro, com o valor de R$ 112. Para ter direito ao Vale Gás, a família do solicitante deve ter uma renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

Como pedir o Vale Gás?

O Vale Gás foi criado em novembro de 2021, com o objetivo de auxiliar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O benefício tem seu valor vinculado ao preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, e em outubro pagou R$ 112. Para ter direito ao Vale Gás, a família do cidadão solicitante deve ter uma renda inferior a meio salário-mínimo por pessoa.

Para receber o benefício, basta inscrever todos os membros familiares no Cadastro Único e cumprir o requisito de renda. O recebimento do benefício não é imediato e não é garantido. O Vale Gás segue os seguintes critérios para pagamento:

Família com registro no Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses; Menor renda familiar por pessoa; Maior quantidade de pessoas na família; Famílias que recebem o Auxílio Brasil; Família com cadastro verificado pelo gestor com o uso de dados da averiguação.

Lembrando que famílias com mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência tem prioridade no recebimento do Vale Gás.

