Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Um terço dos brasileiros gasta todo o dinheiro da conta em até 3 dias; veja 5 dicas para economizar

Estudo da fintech Klavi mostra que 18% esgotam o saldo em 24h

Hannah Franco
fonte

Gasta tudo assim que recebe? Veja 5 hábitos que podem mudar sua relação com o dinheiro. (Drobotdean/Freepik)

Mais de um terço dos brasileiros gasta todo o dinheiro que recebe em menos de três dias, segundo um levantamento da fintech Klavi. O dado chama atenção para um problema crescente: o descontrole financeiro e o ciclo de dívidas que afeta milhões de pessoas no país. Em um cenário de alta inadimplência e renda comprometida, adotar estratégias simples de economia pode ser o primeiro passo para mudar essa realidade. (Veja dicas abaixo)

A pesquisa analisou as movimentações bancárias reais de mais de 7 mil pessoas em instituições financeiras diferentes e revelou um padrão preocupante. Cerca de 18% dos entrevistados zeram o saldo da conta em menos de 24 horas após o pagamento, enquanto 42% gastam tudo em até 36 horas. Mais da metade dos usuários (56%) ficam com menos de R$ 100 disponíveis já nos primeiros dias do mês.

VEJA MAIS

image Planta atrai dinheiro e prosperidade, segundo o Feng Shui; saiba como usar jade em casa
Também chamada de árvore da felicidade, a suculenta jade é símbolo de sorte e pode ser cultivada em casa com cuidados simples

image Como ganhar dinheiro em casa: 'testar' sites vira opção; conheça
Testar aplicativos e sites online é visto como uma oportunidade para pessoas ganharem dinheiro em casa e na internet como uma fonte de renda principal ou complementar

Segundo a análise da Klavi, esse comportamento indica um cenário de vulnerabilidade financeira. A maior parte da renda está sendo utilizada para cobrir despesas fixas, contas atrasadas, dívidas e uso recorrente do cheque especial.

“Os dados mostram que o brasileiro tem pouca margem de manobra financeira. O que entra na conta, em grande parte, sai quase de imediato para cobrir despesas fixas e dívidas. Isso revela um cenário de vulnerabilidade que precisa ser olhado com atenção", afirmou Bruno Chan, CEO e cofundador da Klavi.

A falta de planejamento e a renda já comprometida criam um ambiente propício para a inadimplência. Dados da Serasa apontam que o Brasil atingiu em junho de 2025 um recorde histórico de inadimplência, com 77,8 milhões de pessoas com o nome negativado. O valor médio das dívidas é superior a R$ 6 mil por pessoa, somando mais de R$ 477 bilhões em débitos abertos no país.

💸 Veja dicas para guardar dinheiro

Com o custo de vida em alta e o crescimento das dívidas, aprender a economizar e planejar os gastos se tornou essencial. Abaixo, confira cinco práticas simples para melhorar a organização financeira e sair do ciclo de consumo imediato:

  • Anote todos os gastos;
  • Evite compras por impulso;
  • Corte despesas desnecessárias;
  • Cozinhe em casa;
  • Estabeleça metas de economia.

Organizar um orçamento claro, com metas de curto prazo e disciplina nos gastos, pode ajudar a melhorar o controle financeiro mesmo para quem vive com renda apertada. Pequenas mudanças de hábito podem fazer diferença no final do mês.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Finanças

economia
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Ação no STF sobre pejotização não abrange trabalhadores de aplicativos

Situação de entregadores e motoristas tramita em outro processo

28.08.25 18h43

BASQUETE

Brasil vence a República Dominicana e vai à semifinal da Americup

Com show de Georginho, seleção brasileira superou os dominicanos por 94 a 82 e segue em busca do quinto título do torneio

28.08.25 18h39

Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

26.08.25 11h13

Lula reage a Trump e defende mundo livre de imposições: 'Nenhum país combate crime sozinho'

25.08.25 18h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

PEDIDO DE SOCORRO

Mulher vítima de sequestro e estupro salta do carro e pede socorro ao ver viatura da PM

Vítima de 28 anos foi mantida em cárcere e estuprada pelo ex-companheiro em Minas Gerais. Homem de 35 anos foi preso em flagrante após tentativa de impedir fuga.

27.08.25 21h30

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

Perigo

VÍDEO: navio cargueiro é arrastado por correnteza após rompimento de cabos e causa pânico

Câmeras registraram o momento em que o cargueiro Vicente Pinzón se solta do cais devido à força da correnteza

28.08.25 16h12

Crime organizado

Veja o que se sabe sobre a megaoperação da PF e MP-SP que desmontou esquema do crime organizado

Agentes de órgãos de segurança em diversos estados brasileiros atuaram em operações simultâneas contra a facção criminosa e a ligação com o setor financeiro

28.08.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda