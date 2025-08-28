Um terço dos brasileiros gasta todo o dinheiro da conta em até 3 dias; veja 5 dicas para economizar

Mais de um terço dos brasileiros gasta todo o dinheiro que recebe em menos de três dias, segundo um levantamento da fintech Klavi. O dado chama atenção para um problema crescente: o descontrole financeiro e o ciclo de dívidas que afeta milhões de pessoas no país. Em um cenário de alta inadimplência e renda comprometida, adotar estratégias simples de economia pode ser o primeiro passo para mudar essa realidade. (Veja dicas abaixo)

A pesquisa analisou as movimentações bancárias reais de mais de 7 mil pessoas em instituições financeiras diferentes e revelou um padrão preocupante. Cerca de 18% dos entrevistados zeram o saldo da conta em menos de 24 horas após o pagamento, enquanto 42% gastam tudo em até 36 horas. Mais da metade dos usuários (56%) ficam com menos de R$ 100 disponíveis já nos primeiros dias do mês.

Segundo a análise da Klavi, esse comportamento indica um cenário de vulnerabilidade financeira. A maior parte da renda está sendo utilizada para cobrir despesas fixas, contas atrasadas, dívidas e uso recorrente do cheque especial.

“Os dados mostram que o brasileiro tem pouca margem de manobra financeira. O que entra na conta, em grande parte, sai quase de imediato para cobrir despesas fixas e dívidas. Isso revela um cenário de vulnerabilidade que precisa ser olhado com atenção", afirmou Bruno Chan, CEO e cofundador da Klavi.

A falta de planejamento e a renda já comprometida criam um ambiente propício para a inadimplência. Dados da Serasa apontam que o Brasil atingiu em junho de 2025 um recorde histórico de inadimplência, com 77,8 milhões de pessoas com o nome negativado. O valor médio das dívidas é superior a R$ 6 mil por pessoa, somando mais de R$ 477 bilhões em débitos abertos no país.

💸 Veja dicas para guardar dinheiro

Com o custo de vida em alta e o crescimento das dívidas, aprender a economizar e planejar os gastos se tornou essencial. Abaixo, confira cinco práticas simples para melhorar a organização financeira e sair do ciclo de consumo imediato:

Anote todos os gastos;

Evite compras por impulso;

Corte despesas desnecessárias;

Cozinhe em casa;

Estabeleça metas de economia.

Organizar um orçamento claro, com metas de curto prazo e disciplina nos gastos, pode ajudar a melhorar o controle financeiro mesmo para quem vive com renda apertada. Pequenas mudanças de hábito podem fazer diferença no final do mês.