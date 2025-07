Quer saber se está com alguma dívida no CPF? Veja 5 sites para descobrir se seu 'nome está sujo'

Com a chegada do mês das férias, surge também o período em que as contas ficam mais apertadas em razão dos gastos aumentarem com viagens, hospedagens e passeios em família. Desse modo, para não acumular dívidas, é importante que todos sigam algumas dicas de organização nas finanças, como avaliar com calma sua situação financeira, renegociar os débitos e limitar o uso do cartão de crédito.

Segundo dados do Mapa de Inadimplência da Serasa, realizado em junho deste ano, cerca de 77,8 milhões de pessoas já estavam endividadas no Brasil e a expectativa é que esses números tenham aumentado com o mês de julho. Diante desse contexto, muitas pessoas que se endividam também acabam se esquecendo de pagar suas inadimplências, por isso, confira a seguir 5 sites para verificar, através do seu CPF, se o seu 'nome está sujo' .

5 Sites para descobrir se você tem alguma dívida através do seu CPF:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)