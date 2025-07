Congresso vai reunir tendências e inovações do mercado de festas e eventos de luxo

Reunir cerca de 400 profissionais qualificados do mercado de festas e eventos, em um ambiente inspirador e estratégico. Esse é um dos objetivos do Congresso Nacional de Festas & Eventos, que vai acontecer em Brasília (DF), nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2025. O foco serão as apresentações de tendências, cases e insights inovadores com curadoria de alto nível, garantem os organizadores.

“O objetivo do congresso é fortalecer o setor de festas e eventos no Brasil, promovendo uma imersão de três dias com conteúdo qualificado, networking entre profissionais de diferentes regiões e apresentação de tendências do mercado de luxo”, destaca César Serra, responsável pela curadoria e realização do evento.

Ele explica que “a criação do congresso foi motivada pela necessidade de criar um espaço de encontro e atualização profissional, reunindo os maiores nomes do setor para trocas que elevem o padrão das celebrações em todo o país. Trata-se de um momento para impulsionar conexões, fomentar negócios e valorizar a excelência que define o mercado de festas e eventos nacional”.

Evento voltado exclusivamente para profissionais do mercado

Esta edição, diz César Serra, tem uma programação ampliada e uma novidade: a feira de negócios com os principais destinos de casamentos e festas do Brasil. “Além disso, a escolha de Brasília como sede reforça o caráter integrador do congresso. Com localização geograficamente estratégica, a capital facilita o deslocamento dos participantes de todas as regiões”.

"O Congresso Nacional de Festas & Eventos – Luxo de Festa tem impulsionado a profissionalização do setor e a geração de negócios, ao valorizar produtos, serviços e experiências nacionais. O evento fortalece a troca entre profissionais de diferentes regiões, promove a visibilidade de talentos e destinos brasileiros e posiciona o mercado nacional como referência em celebrações de luxo’, afirmou o curador do evento.

A edição incorpora temas como sustentabilidade e diversidade nas atividades. “A programação aborda práticas conscientes no setor, apresenta tecnologias e soluções inovadoras para eventos e valoriza a representatividade, com profissionais de diferentes origens e vivências. Assim, o congresso reforça seu compromisso com um mercado mais responsável, criativo e inclusivo”.

Conforme César, “o evento destaca o mercado de casamentos que movimentou aproximadamente R$ 28 bilhões em 2024 e tem previsão de alcançar R$ 32 bilhões em 2025. A escolha de Brasília como sede anual do evento posiciona a capital federal no centro de um dos setores mais promissores da economia criativa.”

"Parte dessa movimentação vem do Destination Wedding, que é uma das maiores tendências do mercado de festas e eventos, e o Brasil desponta como um cenário privilegiado para esse segmento em ascensão”.

César Serra destaca a atuação da empresa Tulle como embaixadora. “A Tulle é nossa embaixadora no Pará, por ser a empresa mais consagrada do mercado de luxo da região”, enfatizou.