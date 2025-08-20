Turistas alemães são assaltados e deixados nus em Copacabana

Dois turistas alemães foram assaltados e deixados nus na madrugada desta quarta-feira (20) na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os criminosos roubaram todos os pertences das vítimas e foram presos ao tentar usar os cartões roubados em uma farmácia da região.

Após o crime, os turistas tentaram retornar ao local de hospedagem, mas equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) os encontraram caminhando sem roupas pela Rua Santa Clara. Eles foram levados até a hospedagem para se vestirem.

Agentes da Coordenadoria de Ações Integradas (Cati) localizaram os suspeitos após buscas na região. Renan Dantas dos Santos, 22 anos, e Cleiton Valle da Silva Veríssimo, 25, estavam em uma farmácia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, tentando usar cartões bancários das vítimas. Um deles tentou fugir, mas foi detido pelos agentes.

Os suspeitos foram encaminhados à 13ª DP (Ipanema) e depois transferidos para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat). As vítimas os reconheceram. Eles responderão por furto, crime com pena de 1 a 4 anos de prisão.

Todos os itens roubados — incluindo roupas, celulares e cartões — foram recuperados e devolvidos aos turistas.