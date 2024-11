Turista morre afogado durante lua de mel em praia no Ceará

Recém-casado, um turista de 35 anos faleceu tragicamente após se afogar na Praia do Futuro, em Fortaleza, na última terça-feira (19). A vítima, identificada como Marlos Andrews, era natural de Curitiba, no Paraná, e estava passando a lua de mel na capital do Ceará quando a fatalidade ocorreu, de acordo com informações do G1.

Segundo o corpo de bombeiros local, a equipe foi acionada por volta das 16h para atender a uma ocorrência de afogamento. Ao se aproximarem, os agentes se depararam com a vítima desacordada, sendo trazida por populares. De imediato, os guarda-vidas conduziram Marlos à faixa de areia, onde foi constatado que ele estava em grau mais grave de afogamento, em parada cardiopulmonar.

"Os guarda-vidas iniciaram os procedimentos de reanimação com oxigenoterapia até a chegada da equipe do Samu com suporte avançado, mas infelizmente o óbito foi constatado", declarou o Corpo de Bombeiros.

Marlos estava junto de sua esposa há mais de nove anos e havia se casado no civil em 8 de novembro. Ele estava no fim da viagem em que celebrava a união quando a fatalidade ocorreu. O casal retornaria para Curitiba no dia seguinte.

VEJA MAIS:



Marlos era formado em gestão de Recursos Humanos e trabalhava em uma startup de RH. Ele também era guitarrista em uma banda de punk rock e em outra banda de reggae.

Em um pronunciamento nas redes sociais, a banda Kataya, um dos grupos musicais que Marlos participava, agradeceu às contribuições para trazer o corpo do músico de volta ao Paraná. "O corpo foi liberado pelo IML e está a caminho de Curitiba", declarou um dos integrantes em um vídeo, emocionado.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)