Turista holandês morre após barco virar durante passeio nas Cataratas do Iguaçu

Um turista holandês de 26 anos morreu nesta terça-feira (28) após a embarcação em que estava virar durante um passeio do Macuco Safari, no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A vítima chegou a ser resgatada e encaminhada ao hospital, mas não resistiu.

O barco transportava oito pessoas: seis turistas holandeses, além do piloto e do copiloto. O grupo participava do tradicional passeio de barco pelas Cataratas do Iguaçu quando a embarcação virou, ainda no início do trajeto. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Marinha do Brasil e pela Polícia Civil.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o chamado para uma ocorrência de busca e salvamento em água foi registrado por volta das 12h20.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o jovem sofreu afogamento e chegou a apresentar parada cardiorrespiratória. Apesar do atendimento de emergência e do encaminhamento ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, a morte foi confirmada na unidade de saúde.

Família fazia viagem de férias

A vítima viajava acompanhada da namorada e de familiares dela. Conforme informações divulgadas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o grupo havia chegado a Foz do Iguaçu na segunda-feira (27) e tinha retorno previsto para quinta-feira (30).

Os demais ocupantes da embarcação foram resgatados. Três pessoas receberam atendimento ainda no local e foram liberadas. Outras duas foram encaminhadas ao hospital, entre elas um homem de 49 anos, que permanece internado em estado estável, consciente e respirando sem auxílio de aparelhos. O restante do grupo não sofreu ferimentos graves.

Os dois tripulantes também passaram por avaliação médica após o acidente, foram levados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e receberam alta posteriormente.

Passeios foram suspensos

Após o acidente, o Macuco Safari interrompeu temporariamente as atividades. Em nota, a empresa responsável pelo passeio lamentou a morte do turista e informou que está prestando assistência aos sobreviventes e colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

O Macuco Safari é uma das atrações de ecoturismo mais procuradas do Parque Nacional do Iguaçu. O roteiro inclui percurso pela Mata Atlântica e passeio de barco nas proximidades das quedas das Cataratas do Iguaçu, um dos principais cartões-postais do Brasil.