Varanda de Michael Jackson em Salvador é fechada após ordem judicial

A tradicional varanda que homenageia Michael Jackson no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, deixou de fazer parte da paisagem turística após quase 17 anos. O espaço, que ficou conhecido por reproduzir a cena do clipe They Don't Care About Us, gravado pelo artista na capital baiana em 1996, foi fechado no último dia 23 em cumprimento a uma decisão judicial.

Com a medida, o totem em tamanho real do Rei do Pop, que costumava atrair turistas e fãs para fotos no local, foi retirado da varanda e levado de volta para a residência do comerciante Carlos Alberto dos Santos, de 63 anos, responsável por manter a homenagem durante todos esses anos.

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Segundo o comerciante, em entrevista ao portal Terra, a ocupação da varanda era resultado de um acordo firmado com o proprietário do imóvel, um estrangeiro que não utilizava o casarão. A situação, no entanto, mudou após a Justiça determinar a reintegração de posse do imóvel, levando ao fechamento do espaço que se tornou um dos pontos mais visitados do Pelourinho.

Agora, Carlos Alberto busca alternativas para preservar o legado construído ao longo de quase duas décadas. Enquanto isso, admiradores de Michael Jackson defendem a permanência da homenagem, argumentando que a varanda representa um importante marco histórico e cultural por remeter às gravações do icônico videoclipe realizado em Salvador.

Abaixo-assinado

A decisão judicial também provocou reação entre fãs de Michael Jackson, que iniciaram um abaixo-assinado pedindo a preservação da varanda como um marco da passagem do artista por Salvador. Até o momento, a petição já reúne 3.044 assinaturas. Nos comentários da campanha, admiradores destacam a importância histórica e cultural do espaço para o turismo na capital baiana.

Ao tomar conhecimento da mobilização, o comerciante Carlos Alberto dos Santos afirmou que se sente realizado por ter ajudado a transformar o local em um ponto de referência para admiradores do cantor. Para ele, o movimento demonstra que a homenagem ultrapassou o simbolismo pessoal e passou a integrar a memória afetiva de quem visita o Pelourinho.

"Fiquei muito feliz, porque é um legado meu. Espero que a pessoa que ficar no local tenha paciência para explicar às pessoas a história do clipe. Eu sempre trabalhava atendendo os visitantes com muita disposição", afirmou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)