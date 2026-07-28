Fundação Cacique Cobra Coral suspende ajuda climática à Argentina após falas de Milei sobre o Brasil

Instituição afirma que interrompeu assistência prestada ao país desde a Guerra das Malvinas e condiciona retomada a um pedido formal de desculpas

A Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC) anunciou a suspensão da assistência climática que afirma prestar à Argentina desde a Guerra das Malvinas, em 1982. A decisão, divulgada pela entidade, foi atribuída às declarações recentes do presidente argentino, Javier Milei, contra o Brasil durante agenda política realizada em São Paulo.

Segundo a fundação, a cooperação permanecerá interrompida até que haja um pedido formal de desculpas ao Brasil. Em nota, a instituição declarou que a Argentina ficará "por sua conta e risco" justamente no período de atuação do fenômeno El Niño, que costuma provocar alterações significativas no regime de chuvas da região.

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“Ocorreu um ataque político ao nosso país e, enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início da atuação do fenômeno El Niño”, diz a nota.

A FCCC afirma atuar por meio de operações espirituais voltadas à influência de fenômenos climáticos.

De acordo com a entidade, uma de suas ações mais conhecidas ocorreu em 1989, quando teria colaborado para aumentar o volume de chuvas em bacias hidrográficas argentinas durante uma crise energética, com o objetivo de favorecer a recuperação dos reservatórios de usinas hidrelétricas.

Fundada em 1931, em Guarulhos (SP), a Fundação Cacique Cobra Coral é uma instituição esotérica que afirma atuar na influência das condições climáticas por intermédio da médium Adelaide Scritori, responsável por incorporar o espírito do chamado Cacique Cobra Coral. A entidade também informa manter parcerias com órgãos públicos e empresas em diferentes estados brasileiros.

Declarações de Milei

A manifestação da fundação ocorre após Javier Milei participar da convenção nacional do PL, realizada no último sábado (25), em São Paulo.