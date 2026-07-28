Itamaraty prepara nova reunião com embaixador após crise diplomática com a Argentina

Governo brasileiro avalia resposta às declarações de Javier Milei, mas busca preservar a relação institucional entre os dois países

Javier Milei compareceu à convenção do PL em meio a diversas polêmicas ( Foto: Foto: Reprodução )

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve se reunir novamente, na quarta-feira (29), com o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, para discutir os desdobramentos da crise diplomática provocada pelas declarações do presidente argentino, Javier Milei. O primeiro encontro ocorreu na segunda-feira (27), no Palácio Itamaraty, em Brasília, e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo informações da CNN Brasil.

A presença de Lula na nova reunião ainda não foi confirmada. A agenda foi remarcada porque Mauro Vieira participa, nesta terça-feira (28), da cerimônia de posse da presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori.

Na reunião realizada na segunda-feira, Bitelli apresentou um relato sobre a repercussão das declarações de Milei na Argentina. De acordo com fontes ouvidas pela CNN Brasil, o diplomata afirmou ter recebido manifestações de solidariedade ao Brasil de diferentes setores da sociedade argentina.

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, Bitelli continuará à frente da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, embora ainda não haja previsão para seu retorno ao país vizinho.

O governo brasileiro reconhece o desgaste provocado pelas declarações do presidente argentino e estuda uma resposta diplomática. Segundo diplomatas ouvidos pela CNN Brasil, a intenção é adotar uma posição firme, mas sem comprometer a relação institucional entre Brasil e Argentina.

Integrantes do governo também demonstraram incômodo pelo fato de Milei ter feito as declarações em território brasileiro. No último sábado (25), o presidente argentino participou, em São Paulo, da convenção que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Prisão de opositores

Durante o evento, Milei chamou Lula de "presidiário", acusou o governo brasileiro de "prender opositores", classificou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como "lixo careca" e fez críticas à política econômica do Brasil.

Questionado por jornalistas sobre as declarações, Lula respondeu de forma irônica: "Quem é esse cara?". A fala ocorreu na segunda-feira (27), durante agenda no Ministério das Relações Exteriores.