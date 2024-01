'Trenzinho da alegria' faz manobra arriscada, tomba e deixa 4 feridos; veja o vídeo

Quatro pessoas ficaram feridas - uma delas com um corte profundo na cabeça - após um acidente envolvendo um trenzinho motorizado, na Avenida Governador Valadares, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. O motorista do veículo fez uma manobra de conversão em velocidade acima do que deveria. O acidente aconteceu no último domingo (21).

Uma equipe da Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para onde as vítimas foram levadas e relataram o ocorrido.

Os feridos são:

um adolescente de 13 anos,

uma jovem de 24 anos,

um homem de 43 anos

uma mulher de 44 anos

A vítima ferida na cabela foi transferida para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. As outras tiveram ferimentos nas perna e cotovelos.

O veículo envolvido no acidente não tem placa de identificação e foi apreendido. O motorista, um idoso de 74 anos, é habilitado na categoria B, que não permite a condução desse tipo de veículo. Ele foi detido, mas liberado após depoimento.