Terreno cede e 10 pessoas caem dentro de cova durante um enterro

Cerca de 10 pessoas caíam dentro de uma cova, depois que a laje de duas sepulturas vizinhas desabaram durante um enterro. O corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas.

Cinco pessoas precisaram de atendimento médico e duas das vítimas, de 32 e 52 anos, desmaiaram no local, segundo os socorristas. O incidente ocorreu no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga, no Distrito Federal.

Além de escoriações, algumas vítimas tiveram crise nervosa e relataram dores pelo corpo. Os atendidos foram levados para o Hospital Regional de Taguatinga e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia.

A empresa que administra o cemitério informou, em nota, que o solo que cobre algumas sepulturas no local cedeu pelo excesso de peso durante um sepultamento e que algumas pessoas caíram dentro do jazigo.

“O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, entre elas dois funcionários da concessionária. A concessionária presta toda a assistência às vítimas e vai fazer os reparos necessários na área, que está isolada”, disse a empresa no comunicado.