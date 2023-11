Cão visita o túmulo do tutor todos os dias há 3 anos; vídeo

Um vídeo de um cão vira-lata visitando seu tutor no cemitério, viralizou nas redes. Por três anos consecutivos, Branco, vai diariamente até o túmulo do agricultor Ademar Seidel, que faleceu em 2020.

Desde que o tutor morreu, em novembro de 2020, o cãozinho, com cerca de 15 anos, vai até o cemitério e se senta em cima do túmulo, onde permanece por algum tempo e fica olhando a foto do antigo tutor.

“Toda manhã, mesmo horário, ele vai estrada abaixo. Ele vai em cima do túmulo olhando a foto dele” diz Clair Seidel, a viúva de Ademar.

Branco foi criando pela família de Ademar, no interior da cidade de Santa Clara do Sul, que fica a 130 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O cemitério onde o tutor do cão está enterrado, fica localizado a apenas alguns metros da casa da família.

Quem acompanha o cachorrinho, diariamente, até o cemitério é o genro de Ademar, Fabiano. “Ele já me espera de manhã lá no portãozinho pra eu correr junto”, relata.