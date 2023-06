Traição: Site especializado faz ranking de cidades mais infiéis do Brasil

Um levantamento realizado pelo site de encontros extraconjugais Ashley Madison trouxe à tona a questão da traição nas relações amorosas. O estudo intitulado "Terra e Paixão" analisou inscrições realizadas entre 20 de junho e 22 de setembro de 2022 em 20 cidades brasileiras, levando em conta a renda per capita como base de análise.

Os resultados do estudo revelaram que a busca por relacionamentos fora do casamento é uma realidade que atravessa fronteiras geográficas. Embora a cidade de Brasília (DF) tenha ocupado o topo da lista como a localidade com maior índice de infidelidade, seguida por Goiânia (GO), especialistas afirmam que a predisposição para a traição não está restrita a um lugar específico.

Brasília (DF) Goiânia (GO) São Paulo (SP) Curitiba (PR) Porto Alegre (RS) Campinas (SP) Campo Grande (MS) Santo André (SP) Belo Horizonte (MG) Guarulhos (SP) Rio de Janeiro (RJ) São Bernardo do Campo (SP) João Pessoa (PB) Recife (PE) Natal (RN) Salvador (BA) Maceió (AL) Manaus (AM) São Luís (MA) Teresina (PI)

Isabella Mise, diretora sênior de comunicações da Ashley Madison, enfatiza que a infidelidade é uma realidade onipresente e pode ocorrer em qualquer cidade ou região do país. No entanto, outros fatores podem influenciar indiretamente o comportamento das pessoas, como as variações climáticas, como as baixas temperaturas.

“Muitas pessoas desejam mais carinho e proximidade devido à falta de luz solar, aos dias mais curtos e às temperaturas mais frias. Se elas não conseguem encontrar isso com seu parceiro principal, é provável que procurem em outro lugar”, diz Isabella Mise, diretora sênior do site que facilita traições.