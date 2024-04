'Tira o meu filho', implorou mãe desesperada vendo o carro sendo roubado

Um roubo de um veículo por criminosos armados, na noite deste domingo (31), na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, deixou uma mãe desesperada. “Tira o meu filho”, implorava ela, pedindo para não levarem o filho. Câmeras de segurança do imóvel onde a mulher mora registraram toda a ação. Com a arma apontada para a família, os criminosos anunciaram o assalto e levaram o veículo da porta de uma casa. Devido à situação, a mulher se desesperou por seu filho estar perto de toda a ação.

“Meu filho, tira meu filho, só tirar ele, só tira ele. Ai, meu Deus, aí, meu filho, vem para cá”, pede a mulher em desespero. "Ai meu Deus, aí meu filho, vem para cá", pede a mãe.

Uma terceira voz pede aos criminosos para apenas pegar uma bolsa que estava dentro carro, porém, os criminosos saem do local em alta velocidade.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)