Juliette carrega criança no colo em aeroporto e mãe se desespera: 'Devolve meu filho'

É você, Nazaré Tedesco? Juliette Freire protagonizou uma cena inusitada, nesta quarta-feira (29), ao desembarcar no aeroporto de Salvador (BA). A vencedora do "BBB 21" apareceu em um vídeo caminhando com uma criança no colo e a reação da mãe do menino viralizou na web.

VEJA MAIS

Juliette estava cercada por fãs, enquanto caminhava com a criança nos braços. Logo em seguida, a mãe do menino surge desesperada: "É meu filho, devolve o meu filho". A reação da ex-sister é soltar o menino e entregá-lo para a mãe.

Apesar da "confusão", tudo não teria passado de um engano. Uma segunda fã da campeã divulgou o vídeo do outro ângulo, que é possível ver o menino abordando a artista e a abraçando, não querendo largá-la. A situação não deixou de divertir os internautas, que compararam em tom de brincadeira Juliette com uma das vilãs de novela mais clássicas do país.