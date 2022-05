Juliette é vista chorando após deboche de Samantha Schmütz; vídeo

Depois que sua arte foi questionada por Samantha Schmütz, Juliette Freire tem recebido carinho de amigos e fãs, e chegou a ser vista chorando. Em sua participação no programa TVZ, do Multishow, na segunda-feira (16), ela falou sobre o seu novo videoclipe "Cansar de Dançar", e disse o que pareceu uma alfinetada em Schmütz.

VEJA MAIS

"Essa música fala de empoderamento, julgamento (neste momento ela pisca e dá a entender que se referia ao comentário da atriz) e é dançante", disse Juliette.

Pedro Sampaio, que também foi convidado do programa, completou a fala da amiga. “Uma verdadeira artista”, declarou. Veja:

Além do carinho de Pedro, Juliette também foi aclamada por fãs na saída do estúdio do Multishow. Nesse momento, algumas câmeras flagraram a vencedora do "BBB 21" bastante abalada e chorando. Veja:

Entenda

Samantha Schmütz debochou de uma fala de Juliette feita durante a participação dela no último programa "Altas Horas", na noite do sábado (14). A ex-BBB defendeu que artistas têm a obrigação de se posicionar sobre tudo o que atinge a sociedade.

"Bom, eu acho que, como pessoa anônima, eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim, ou contribuir para alguma coisa positiva e como artista acho que é obrigação. A gente tá em um lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social. Então eu acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação", disse Juliette.

Assista:

O vídeo da fala da cantora acabou viralizando nas redes sociais, e foi compartilhado pelo perfil Midia Ninja. Foi neste post que Samantha questionou se a ex-BBB era artista.

"Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?", escreveu Schmütz, que apagou o comentário momentos depois.

O movimento gerou grande comoção de fãs de Juliette, que saíram em defesa dela nas redes sociais. A ex-BBB também recebeu apoio de muitos artistas.