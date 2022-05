'Sou artista e aprendiz de muita coisa', diz Juliette após questionamento de Samantha Schmutz

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, compartilhou uma mensagem nas redes sociais se manifestando sobre a crítica feita pela atriz Samantha Schmutz, que questionou se Juliette era uma artista.

No Twitter, Juliette escreveu: "A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso. É tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade. Então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa".



Veja:



Polêmica

Samantha questionou uma fala de Juliette durante a participação da ex-BBB no programa "Altas Horas" (TV Globo) no último sábado. Nos comentários da publicação, Samantha questionou se a cantora era artista: "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?", disparou.



Veja mais: