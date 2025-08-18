Capa Jornal Amazônia
Técnico de enfermagem é condenado a 44 anos de prisão por estuprar pacientes sedados e filmar crimes

Segundo a Polícia, o homem confirmou que as vítimas estavam sedadas durante os abusos e que filmava os atos porque "tinha vontade"

Gabrielle Borges
fonte

Seis pacientes foram vítimas de abuso quando estavam sedadas. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Um técnico de enfermagem foi condenado a 44 anos e 3 meses de prisão por abusar sexualmente e filmar seis pacientes sedados na UPA da Cidade Industrial de Curitiba. Wesley da Silva Ferreira teve o veredito de condenação na última quinta-feira (14).Os crimes foram cometidos entre dezembro de 2023 e outubro de 2024.

O técnico também foi condenado a sete meses e quatro dias de detenção por ter registros dos crimes em fotos e vídeos e deverá pagar cerca de R$ 75,9 mil por danos morais a cada uma das seis vítimas. Wesley está preso desde dezembro de 2024.

Wesley Ferreira foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, registro não autorizado de intimidade sexual, divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento e por transmitir propositalmente doenças graves. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem confirmou que as vítimas estavam sedadas durante os abusos e que filmava os atos porque "tinha vontade".

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

 

