Susto! Clientes fogem de restaurante ao confundirem corredores de Crossfit com bandidos em arrastão

As câmeras de segurança de um restaurante registraram o momento em que clientes do estabelecimento saem correndo desesperados ao verem homens correndo na rua. A cena inusitada não passou de uma grande confusão. Os corredores eram praticantes da modalidade esportiva CrossFit e estavam apenas se exercitando, entretanto, foram confudidos com suspeitos em um arrastão. Veja o momento:

No vídeo, é possível ver os clientes percebendo a aproximação dos homens correndo e entrando em desespero por acharem que se tratava de um arrastão. Inclusive, até mesmo os funcionários do estabelecimento ficam assustados com a reação do público e também fogem do local. Passado o susto, as cenas viralizaram nas redes sociais e divertiram os internautas.

O que é CrossFit?

O CrossFit é uma modalidade esportiva que tem a finalidade de melhorar o condicionamento físico e capacidade cardiorrespiratória através de exercícios realizados em alta intensidade e treinamento de força.

Esse tipo de exercício físico se popularizou nos últimos anos por permitir que qualquer pessoa consiga praticar e em diversos ambientes. Além disso, para participar da modalidade, muitos praticantes utilizam equipamentos comuns para se exercitar, como cordas e pneus.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)