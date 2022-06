Traficante suspeito de fornecer drogas há 20 anos na Cracolândia é preso

Um homem suspeito de fornecer drogas há 20 anos na Cracolândia, em São Paulo, foi preso na terça-feira (28). O caso foi divulgado pela Folha de S. Paulo e confirmado pelo G1. A prisão dele e da esposa ocorreu durante uma das fases da Operação Caronte, que tem o objetivo de acabar com o tráfico na Cracolândia.

Segundo as informações da 1ª Delegacia Seccional do Centro, Adilson Gomes da Silva, conhecido como Deco, de 42 anos, é apontado como gerente financeiro de uma facção criminosa que controla a venda de entorpecentes na região.

“Deco é conhecido há mais de 2 décadas como gestor e responsável financeiro da organização criminosa na Praça Júlio Prestes, conhecida como praça do cachimbo”, disse o delegado seccional Roberto Monteiro. "Ele é um dos membros do PCC [Primeiro Comando da Capital] na Cracolândia. Só o grupo dele arrecadava mais de R$ 200 milhões por ano para a facção com o tráfico no local.”

Adilson foi preso quando estava em casa, em Santa Cecília, bairro do Centro da capital. Ele negou as acusações de que seja traficante e afirmou que era empresário. O homem é dono de um estacionamento de carros. O casal foi levado ao 77° Distrito Policial (DP), onde devem ser indiciados por tráfico de drogas e organização criminosa.

"Ontem [terça] foi preso um dos grandes traficantes, não é aqueles que ficam lá no local, na cena de uso, é um dos financiadores da Cracolândia, então a Operação Caronte é um grande sucesso", disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB), nesta quarta, à imprensa.

Apesar disso, movimentos sociais criticam a ação da Polícia, que conta com a participação da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Ativistas acusam as forças de segurança de agirem com violência contra usuários de drogas, espalhando-os pela cidade.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)