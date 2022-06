'Procurando isso, tio?': Menina de 4 anos entrega esquema de tráfico em MS

Uma menina de 4 anos relevou um esquema de tráfico de drogas em Campo Grande, nesta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, durante a abordagem de um veículo suspeito, a criança mostrou aos policiais que um embrulho com droga estava escondido na roupa dela. As informações são do G1.

Na abordagem, dois irmãos estavam nos bancos da frente e a menina, que é filha de um dos homens, estava acomodada no banco traseiro. De acordo com o registro dos policiais, os irmãos mantiveram a menina afastada durante toda a operação, entretanto, ela se virou para um dos policiais e perguntou: "Vocês estão procurando isso, tio?".

A criança entregou ao policial um embrulho que continha uma pedra embalada em plástico filme. As autoridades também encontraram no veículo um papelote de substância similar à cocaína.

VEJA MAIS

O Caso

Uma equipe policial realizava ações em uma região do Mato Grosso do Sul, onde testemunhas informaram sobre a existência de um ponto de distribuição de drogas. O veículo abordado saía da casa suspeita quando foi abordado pelos agentes.

Após o ocorrido, o tio da menina confessou que atuava no tráfico de drogas na região. Ele contou que pediu carona para o irmão ajudá-lo a realizar a distribuição nas bocas de fumo e informou o paradeiro de mais drogas, que estavam em sua casa, escondidas.

A esposa do suspeito desconhecia a existência de entorpecentes na residência. Foram apreendidos, na casa, as drogas, um rolo plástico de papel filme e uma balança de precisão.

De acordo com os policiais, o suspeito fraciona, embala e pesa o material no local. Também foi encontrado o valor de R$ 464 em cédulas trocadas.

Os dois irmãos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas qualificado pelo envolvimento de crianças ou adolescentes.

A menina foi levada pelos policiais para ser entregue a sua mãe.

Carolina Mota, estagiária da redação, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política.