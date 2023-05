Suspeito com espada ataca e decepa a mão de jovem em mercadinho

Na última quarta-feira (25), um homem de 25 anos teve sua mão decepada durante uma tentativa de homicídio ocorrida em um mercadinho localizado no bairro Distrito Industrial, zona Leste de Manaus (AM). O suspeito responsável pelo crime, que estava em uma motocicleta, ainda não foi identificado. Imagens das câmeras de vigilância registraram o momento do ataque.

Segundo relatos dos policiais militares, a vítima não forneceu informações sobre a motivação ou detalhes do ocorrido. No entanto, as câmeras de vigilância mostram o momento em que um homem chega ao mercadinho em uma motocicleta, segurando o que parece ser uma espada.

Após estacionar o veículo, o agressor se aproxima rapidamente do jovem e começa a golpeá-lo com a espada. A vítima tenta se defender e foge para o meio da rua. Nesse momento, o suspeito decepa a mão do jovem, que consegue correr do local em busca de ajuda.

Testemunhas presenciaram o ocorrido e prontamente acionaram os policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A equipe encontrou o jovem desfalecido na porta de uma residência, situada na Avenida Solimões, próximo à Rua do Areal, também no Distrito Industrial.

Os militares, então, solicitaram o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio (HPS).

Minutos após o resgate, moradores locais encontraram a mão decepada da vítima. Novamente, a equipe da 29ª Cicom foi acionada para realizar o isolamento da área. O membro foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), enquanto o caso permanece sob investigação.