Homem tenta espantar araras com rojão, mas quase decepa a mão

Um homem de 32 anos teve a mão lacerada após usar um rojão para tentar espantar um grupo de araras, na última quarta-feira (8), na rua Julião de Lima Maia, em Santa Rita do Pardo, a 199 quilômetros de Campo Grande (MS). Com informações de Topmidia News.

Segundo o noticiário Cenário MS, o homem tentava usar o rojão e um cano PVC para afugentar as aves. No entanto, quando acendeu, a vítima se atrapalhou e não conseguiu encaixar o artefato no cano, que acabou explodindo ainda na mão dele.

A explosão causou lacerações profundas na mão esquerda e o homem foi atendido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros ainda no local do incidente encaminhado, em seguida, para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Apesar do susto, o homem passa bem. Segundo a Lei 9.605, de 1998, a pena para “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória”, varia entre seis meses a um ano de prisão, além de multa.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)