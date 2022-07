Superlua dos cervos: fenômeno astronômico poderá ser visto no Brasil; saiba quando e que horas

No final da tarde da próxima quarta-feira (13), os apreciadores da astronomia poderão observar a famosa Superlua, fenômeno que acontece de duas a três vezes ao ano quando a Lua está mais próxima da Terra, momento chamado de perigeu. Essa aproximação faz o satélite natural ficar visivelmente maior e mais brilhante.

O fenômeno será visível no Brasil no julho. Mas, ao contrário do imaginário popular, a Lua não está maior, a mudança é apenas na percepção do olhar humano.

Sobre o nome Superlua dos Cervos também não tem ligação com a astronomia. Trata-se de uma nomenclatura popular — com ligação com os povos nativos norte-americanos. Isso porque a Lua cheia de julho, verão no hemisfério Norte, também é época em que a galhada de cervos se regenera (os chifres caem no inverno).

Qual é o melhor horário para ver a Superlua?

A partir das 17h30 será possível observar a Superlua. O mais recomendável é observá-la durante a primeira hora após o nascimento, pois ela pode mostrar variações de tonalidade amarelada e alaranjada.