VÍDEO: Chuva de meteoros de quase 10 segundos é registrada por Observatório Espacial

Na madrugada de terça-feira (31), o Observatório Espacial Heller & Jung registrou a mais longa queda de meteoro do ano ano de 2022, com duração de 9,96 segundos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

A 'chuva de meteoros' é resultado da fragmentação do cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3), que está se despedaçando. Batizada de Tau-Herculids, ela é vista todos os anos nesta época, entre o final de maio e o início de junho, quando a Terra cruza a trilha de poeira e pequenas rochas que ele deixou para trás em passagens anteriores. Assista!

O fenômeno foi captado por duas câmeras do observatório, uma no bairro de Petrópolis e outra em Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O meteoro ingressou na atmosfera a uma altitude de 88,3 km e desapareceu sobre o oceano.

De acordo com o professor Carlos Jung, a Tau Herculídeas atingiu várias regiões do Brasil. Em Goiânia, um dos observadores registrou cerca de 60 meteoros por hora.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)