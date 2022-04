Chuva de meteoros poderá ser observada hoje no Brasil; saiba como e onde ver o fenômeno

De acordo o Observatório Nacional (ON), a chuva de meteoros Lyrids ou Líridas atingirá seu pico na noite desta sexta-feira (22) e início da madrugada de sábado (23) e poderá ser vista em todo o Brasil, sendo que as regiões Norte e Nordeste terão uma visão mais privilegiada. As informações são do portal G1 Nacional.

Segundo o Observatório, o melhor horário para observar o fenômeno será a partir da 1h da madrugada do dia 23. Em condições ideais de visualização, será possível visualizar até 18 meteoros por hora.

O astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do EXOSS – projeto brasileiro de pesquisas de meteoros com colaboração do ON, disse que neste ano, a Lua com cerca de 67% de iluminação deverá atrapalhar a visibilidade dos meteoros menos brilhantes da chuva.

Para observar o fenômeno, é preciso estar em local de baixa poluição luminosa e olhar na direção norte. "Para facilitar essa orientação indicamos que o observador direcione seu braço direito para o local onde o sol nasce (o leste) e o braço esquerdo para o local onde o sol se põe (o oeste), assim ele estará de frente para o norte", orienta o Observatório.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)