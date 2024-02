Social media da Stone posta stories pessoais no perfil da empresa e viraliza

O terror de todo social media aconteceu com uma funcionária da Stone no último fim de semana. A jovem publicou, acidentalmente, vídeos e fotos pessoais curtindo um bloco de Carnaval nos stories do perfil da empresa no Instagram. As cenas da diversão da funcionária viralizaram e já possuem mais de 6,5 milhões de visualizações nesta segunda-feira (05).

VEJA MAIS

Nas redes sociais, a Stone parece ter levando o engano em tom de brincadeira. Em um post feito na tarde desta segunda-feira (05), no X, a empresa não citou a funcionária e nem mencionou diretamente a confusão feita no Instagram, mas fez uma analogia ao caso citando que, para trabalhar na Stone, é preciso gostar de folia. Veja:

Entre os inúmeros comentários, usuários do X e perfis de marcas famosas brincaram com a situação e questionaram se erro teria custado o emprego da funcionária, que não teve seu nome revelado.

“Se demitirem, eu contrato”, escreveu o perfil da plataforma de idiomas Duolingo. “Se tiver dor de cabeça depois de ter que explicar isso pro chefe, tô aqui!”, completou a marca de analgésicos Neosaldina. "Pensei que o dia de girar era só na terça-feira de eliminação...", brincou o Globo Play com o “Bota pra Girar”, já que a Stone é uma das principais patrocinadoras do BBB 24.

Já no início da noite, a jovem apareceu novamente em um outo post no perfil da empresa dizendo: "Vocês acharam que eu ia rodar, mas aqui na Stone, a gente só bota pra girar”.