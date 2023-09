Sobe para nove a lista dos estados impactados pela onda de calor; confira

Subiu para nove o número de Estados em alerta climático devido a forte calor. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O impacto já é sentido desde a última segunda-feira (17/9) e deve persistir durante toda a semana.

O alerta vermelho indica "grande perigo" devido ao calor extremo. Este alerta vermelho do Inmet visa destacar o risco significativo de acidentes e impactos na saúde humana decorrentes das altas temperaturas. Nessas regiões elencadas pelo Inmet, as temperaturas podem atingir até 5 °C acima da média para o mês.

Entre as unidades federativas em alerta, estão:

- Minas Gerais;

- Paraná;

- Rio de Janeiro;

- São Paulo;

- Mato Grosso;

- Pará;

- Goiás;

- Mato Grosso do Sul;

- Tocantins.

VEJA MAIS

A aviso nacional acontece em um momento em que a região central e sul do Brasil enfrenta uma intensa onda de calor, marcando a transição do inverno para a primavera, que tem início neste sábado (23/9). O aumento das temperaturas é atribuído ao fenômeno El Niño e ao aquecimento global, impulsionado pelo aumento nas emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, o Inmet emitiu um alerta laranja para baixa umidade relativa do ar em estados como Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal. Nestas áreas, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%. É importante destacar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), níveis de umidade entre 50% e 60% são considerados saudáveis.