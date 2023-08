Pará deve continuar registrando altas temperaturas em setembro; veja a previsão do tempo

O mês de setembro deve continuar registrando as altas temperaturas sentidas ao longo deste mês de agosto, em Belém e em outras regiões do Estado. O meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), disse que na Região Norte do país o tempo vai permanecer como “nos últimos 15 dias do mês de agosto, predominando o período seco, com dias prolongados e sem ocorrência de chuvas frequentes, principalmente no estado do Pará”.

VEJA MAIS

Segundo Raimundo, para a maior parte do Estado há previsão de predomínio de altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade do ar, principalmente no sul e sudeste do Pará. Nessas áreas, diz o meteorologista, a umidade relativa do ar poderá cair até 30%. Mas, as outras regiões do Estado devem registrar médias entre 45% e 60% de umidade, mais precisamente durante a tarde.

Para quem aguarda dias ensolarados em setembro, é melhor ficar atento. Pela manhã, a previsão é de predomínio de céu claro a parcialmente nublado. Pela tarde, a situação deve se manter e, por vezes, haverá “pancadas de chuvas em áreas isoladas e de curta duração ao final do mês”.

O total de chuvas deve ficar em torno de 100mm, valor “pouco abaixo da média esperada para o mês, que é de 120.1mm”, diz o meteorologista. A temperatura vai oscilar entre máximas de 35°C e mínimas de 24°C. “Nas regiões sul, oeste e centro do Pará, que abrange as cidades de Conceição do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu, Itaituba, Santarém, Tucuruí, Altamira e municípios vizinhos, a quantidade de chuvas deve permanecer baixa, menor que 60mm.

Por conta disso, José alerta a população para os riscos de incêndio, devido aos “baixos índices pluviométricos, baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas”. De acordo com ele, o capim ficará mais seco e qualquer centelha pode provocar grandes incêndios. O meteorologista citou que o fenômeno El Niño - que é o aquecimento das águas do oceano Pacifico Equatorial e deve permanecer até o mês de janeiro do ano que vem - “está em atividade fraca na costa do Peru e do Equador, e moderada em direção à linha de data”. E, por isso, a Região Norte deve sofrer com uma redução das chuvas entre 30% e 50%. “Assim sendo, produtores rurais devem se prevenir e não arriscar duas safras”, aconselha.

Região do Amazonas

O estado do Amazonas vai continuar registrando “as máximas [médias mais altas de temperaturas] da Região Norte”. “Podemos constatar em capitais como Manaus (AM) e Boa Vista (RR) temperaturas variando entre 37.0°C e 39.0°C. Na maioria dos dias, porém, a máxima pode atingir os 40.0°C. Em Rio Branco (AC), a temperatura máxima ficará entre 35.0°C e 37.0°C, porém em dias isolados pode chegar a 38°C.0”, finalizou.