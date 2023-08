Pará entra na lista do Inmet que aponta estados atingidos por onda de calor; veja a região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu o Pará na lista dos estados brasileiros que vão sofrer o impacto com uma onda de calor iminente. As temperaturas serão acima de 40°C em algumas regiões. Estas altas já eram esperadas para o mês.

Pelo alerta, novas áreas vão ser afetadas: Mato Grosso do Sul, principalmente no Pantanal; áreas isoladas do Mato Grosso, noroeste de Goiás, sudeste do Amazonas e sudoeste do Pará. Ainda segundo o Inmet, há a possibilidade de quebra de recordes históricos nessas regiões, com termômetros marcando de 4° a 5 °C acima da média nos próximos dias.

Quando serão os dias mais quentes?

Os dias mais quentes do mês de agosto serão quarta-feira (23 de agosto) e quinta-feira (24 de agosto).

E o frio?

Nos próximos dias, a previsão é de que uma frente fria também passe pela região Sul, provocando queda de temperatura em todo o País. Essa mudança no clima também pode desencadear tempestades isoladas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

O que explica a variação climática em agosto?

A variação climática deste mês tem a ver com o fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e que ocorre de cada cinco a sete anos, impactando diversos países, inclusive o Brasil. O El Niño contribui para estações de primavera e verão com temperaturas próximas ou acima da média dos 40°C, facilitando períodos prolongados de calor intenso.