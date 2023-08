Sensação térmica em Belém pode chegar a 40 graus, diz Inmet

Nos últimos meses, o belenense tem sentido muito calor e vai ter na próxima semana um desafio ainda maior: de acordo com previsões da meteorologia, a temperatura máxima em Belém poderá ficar na faixa de 35 a 37ºC e a sensação térmica chegar em torno de 40ºC. “As previsões de temperaturas para Belém nos próximos dias da semana ficarão em torno de 35 graus, com sensação próximo a 40 graus por volta das 15h. No sul do estado, as temperaturas ficarão em torno de 38 graus. A maior temperatura registrada em Belém ocorreu no dia 17 de agosto com valor de 35.8 °C”, repassou, nesta quarta-feira (23), o coordenador do 1º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Adriróseo Santos.

Belenenses sentem o calor a qualquer hora do dia (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

A sensação térmica – verificada pela soma da alta temperatura e o aquecimento da superfície em área urbana, envolvendo passarelas asfálticas e locais sem arborização – de cerca de 40ºC poderá ser identificada entre 14 e 15 horas na capital paraense, quando o calor atinge o ponto mais alto.

As altas temperaturas em Belém e em outras regiões do Pará são provocadas, como explica Adriróseo Santos, pela presença de uma massa de ar extremamente quente que cobre o Norte do Brasil, estendendo-se por todo o Estado do Pará e provocando uma onda de calor. Há também a ocorrência do fenômeno El Niño aquecendo as águas do oceano Pacífico Equatorial e, ainda, as águas do Atlântico Norte mais aquecidas que o normal.

De acordo com as previsões do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a temperatura máxima em Belém será de 37ºC na quarta-feira (30), na quinta-feira (31), no domingo (3/9) e na segunda-feira (4/9).

Na rua

Valdeci Oliveira que atua como amolador, também sente muito calor em Belém, tendo, inclusive, gastado praticamente todo o dinheiro que consegue apurar para adquirir água. “É muita sede, mas muita sede, uma quentura”, observou. Ele trabalha no Centro Comercial de Belém e relatou que, por ocasião do incêndio naquela área na terça-feira (22), “a gente suava mais que cuscuz”. Valdeci disse que dorme à noite de janela aberta e com ventilador, por causa da alta temperatura. Ele pontuou que, com o calor, aumenta o consumo de energia elétrica.

Valdeci Oliveira: gastos com água para conviver com o calor (Foto: ivan Duarte / O Liberal)

Já Afonso Aviz, vendedor de guarda-sol no Centro Comercial de Belém, disse que o produto tem tido uma boa procura por parte dos consumidores, diante do calor e sol forte todos os dias. “A gente vende numa faixa de oito, dez ao dia, dependendo do movimento, e hoje já são 11, 12 unidades”, declarou. Um produto sai por R$ 30,00 ou R$ 35, 00. E o próprio Afonso se vale de um guarda-sol para se proteger do sol, na calçada, enquanto vende os artigos.

Afonso Aviz: boas vendas, com o calor em Belém (Foto: Cristino Martins / O Liberal)