7 de Setembro: paraenses terão calor e sol no feriado e fim de semana, informa Inmet

O feriado desta quinta-feira (7), comemorativo dos 201 anos da Independência do Brasil, vai ser de sol e altas temperaturas para os paraenses, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Região Metropolitana de Belém (RMB), a temperatura será de 23°C a mínima e a máxima na casa dos 35°C, o que já vem ocorrendo nos últimos meses. Já no sul e sudeste do Estado, a máxima irá variar entre 35°C até perto de 38°C. Ainda nesta quarta-feira (6), a cidade de Placas (PA) registrou 37.9°C; Santana do Araguaia, 37.7C, e Santa Maria das Barreiras apresentou 37.4%. O sol predominará em todo o Estado, ao longo do dia. Mas, no final da tarde ou no começo da noite, poderá haver chuvas em forma de pancada (intensa e de curta duração), destaca José Raimundo Souza, meteorologista do 1º Distrito do Inmet, com sede em Belém. Essa previsão também abrange este final de semana.

As altas temperaturas também são verificadas no oeste do Estado/Região da Transamazônica, variando entre 36 e 38°C. "As altas temperaturas e baixa incidência de chuvas são provocadas basicamente pelo fato de que a temperatura e o tempo são regulados pelos oceanos. O aquecimento das águas do oceano Pacífico provoca o fenômeno El Niño que reduz as chuvas na Região Norte do Brasil, incluindo o Pará. Como não se formam chuvas, o Pará apresenta um déficit de chuva em até 50%, desde agosto e com previsão de se estender até dezembro, isso em todas as regiões do Estado", observa José Raimundo.

O meteorologista chama a atenção para o fato de que a escassez de chuvas no Pará em 2023 difere muito da alta incidência pluviométrica verificada no Estado em 2022, por causa do fenômeno La Niña, a partir do esfriamento das águas do Pacífico. Em 2023, sem a formação de nuvens de chuva, ocorrem as altas temperaturas geradas pela radiação do sol que chega à superfície da Terra desde as primeiras horas da manhã. A média de chuva para o mês de setembro em Belém é de 102.1 milímetros, e no único dia de chuva mais forte, no dia 3, foram registrados 13.8 milímetros. Em agosto, a incidência de chuvas em Belém foi de 59% da média.