Sobe para 36 o número de mortes após chuvas em Juiz de Fora e Ubá (MG)

Juiz de Fora concentra 30 vítimas; buscas por 33 desaparecidos seguem nesta quarta-feira (25)

Hannah Franco
fonte

Chuvas deixam 36 mortos na Zona da Mata de Minas Gerais. (CBMMG/Divulgação)

Subiu para 36 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais entre a última segunda-feira (23) e a madrugada desta quarta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 30 mortes foram registradas em Juiz de Fora e seis em Ubá.

Segundo a corporação, 31 pessoas estão desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá. Em Matias Barbosa, não há desaparecidos até o momento. As equipes entraram, nesta quarta-feira (25), no segundo dia de buscas por vítimas sob os escombros nas duas cidades mais afetadas.

Ao todo, nove equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, com cerca de 125 militares, atuam na região. Até agora, 208 pessoas foram resgatadas com vida.

Em Juiz de Fora, os óbitos foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa. Durante a madrugada desta quarta-feira, cinco corpos foram encontrados nos bairros Paineiras (1), Esplanada (3) e Vila Ideal (1).

O município contabilizou quase 800 ocorrências desde o início das chuvas. A maioria dos chamados está relacionada a escorregamentos de talude, ameaças de deslizamento e alagamentos. Cerca de mil pessoas estão sem energia elétrica na cidade.

Levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indica que Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com maior população vivendo em áreas de risco para deslizamentos, enchentes e enxurradas. As chuvas deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados na região, enquanto as buscas por desaparecidos continuam nas áreas atingidas.

