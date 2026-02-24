Capa Jornal Amazônia
Governo disponibilizará R$ 800 por pessoa desabrigada na Zona da Mata Mineira

A verba será liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social

Estadão Conteúdo

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou nesta terça-feira, 24, que o governo federal disponibilizará R$ 800 para cada pessoa desabrigada por causa das chuvas que afetam a região mineira da Zona da Mata. A verba será liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e entregue para as prefeituras de oito municípios atingidos que, então, repassarão aos moradores.

Alckmin também anunciou que os moradores atingidos pelas enchentes terão a antecipação do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

"O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos, R$ 800 por pessoa desabrigada, nós temos centenas de pessoas desabrigadas, aí é para a prefeitura para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar, e também para as famílias será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC. Todo apoio será dado, a questão mais urgente é o socorro às vítimas", disse o presidente em exercício em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

O presidente em exercício declarou também que já foram para a região da Zona da Mata o ministro da Integração Regional, Waldez Góes, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Barreiros, e o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda. O Ministério da Defesa e o Exército disponibilizaram helicópteros e tropas para auxiliar no socorro de vítimas. Também foram enviadas equipes da Força Nacional do SUS.

Alckmin pontuou que, até o momento, a contagem é de 29 mortos, sendo 22 em Juiz de Fora e sete em Ubá, além de 40 desaparecidos.

O presidente em exercício declarou também que ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que retorna ao Brasil na madrugada desta quarta, 25, após uma semana de viagem pela Ásia, podem visitar a região "se houver necessidade". Alckmin também ressaltou que as ações do governo diante das chuvas mostram que o governo possui "compromisso com as mudanças climáticas".

"O governo tem compromisso com o combate às mudanças climáticas. Nós tivemos a COP30 aqui no Brasil. Quais as razões do aquecimento global, secas extremas ou tempestades extremas? É excesso de emissão de carbono e gás de efeito estufa", disse Alckmin.

