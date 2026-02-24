Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Vídeo mostra idosos flutuando em colchões após enchente atingir casa de repouso

Casa de repouso em Minas Gerais foi invadida pela água durante chuva que deixou 6 mortos e 2 desaparecidos na cidade mineira de Ubá

O Liberal
fonte

Idosos usam colchões para se salvar de enchente (Redes Sociais)

Um vídeo registrado durante a forte chuva que atingiu Ubá, na Zona da Mata mineira, na madrugada desta terça-feira (24), mostra idosos deitados em colchões boiando após a casa de repouso onde vivem ser invadida pela água. O município enfrentou alagamentos em diferentes regiões. Segundo a prefeitura, seis pessoas morreram e duas estão desaparecidas.

As imagens foram feitas no Departamento de Assistência Social João de Freitas, localizado na rua Dona Maria, no Centro da cidade. No vídeo, ao menos três idosos aparecem sobre colchões cercados pela água que tomou o imóvel.

Idosos foram levados para o segundo piso

Não foi informado quantas pessoas estavam na casa de repouso no momento da inundação. Conforme apurado pela TV Integração, moradores vizinhos ajudaram no resgate e conduziram os idosos para o segundo piso do prédio, área que não foi alcançada pela água.

Ninguém se feriu e os idosos passam bem.

VEJA MAIS

image Enchente em Guarulhos arrasta mulher e deixa pessoas ilhadas
Cerca de 25 pessoas foram retiradas da região central da cidade; Corpo de Bombeiros atuou nos resgates

image VÍDEO: Casa é arrastada em temporal que matou três em Novo México, nos Estados Unidos
Enchentes ocorreram na região do Ruidoso e ao menos três vítimas fatais já foram confirmadas

O responsável pelo local informou que o nível da água subiu cerca de dois metros, provocando a perda de todos os móveis do imóvel. A manhã desta terça-feira (24) foi dedicada à limpeza do espaço e ao levantamento dos prejuízos.

Chuva acumulou 170 mm em 3 horas e meia

De acordo com a prefeitura, Ubá registrou 170 milímetros de chuva em aproximadamente três horas e meia, o que resultou na maior inundação dos últimos anos e em danos severos em diferentes regiões da cidade.

Segundo balanço divulgado pelo município, a situação inclui:

  • 6 mortes e 2 pessoas desaparecidas;
  • 18 ocorrências atendidas, incluindo salvamentos e resgates;
  • Desabamento de 3 imóveis na avenida Cristiano Roças e de 1 residência na rua da Harmonia;
  • 3 pontes totalmente danificadas: Ponte Major Siqueira (avenida Cristiano Roças), Ponte da rua dos Viajantes (Centro) e Ponte da rua Nossa Senhora Aparecida (bairro Industrial).

Medições realizadas na área central indicaram que o rio Ubá atingiu 7,82 metros, provocando alagamentos em extensa área urbana, com impacto em bairros, ruas, estabelecimentos comerciais e na prestação de serviços essenciais.

Serviços de saúde foram suspensos

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a inundação atingiu prédios públicos e comprometeu a estrutura de imóveis. Por causa dos danos, foram suspensos os atendimentos na Farmácia Municipal, no Centro de Especialidades Odontológicas, na Policlínica Regional e na Equipe de Atenção Primária (EAP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

NOVA HIPÓTESE

Crianças desaparecidas em Bacabal: polícia trabalha com hipótese de queda em rio

A ausência de pistas materiais dificulta e amplia o mistério em torno do caso na tentativa de esclarecer o que aconteceu com as duas crianças

24.02.26 8h57

SUSPENSÃO

Anvisa proíbe venda de Tadala e canetas emagrecedoras irregulares

Agência também barra canetas emagrecedoras e itens com canabidiol por irregularidades sanitárias

24.02.26 8h51

Investigação

Desembargador do TJ-MG que absolveu réu por estupro é investigado por denúncia de abuso sexual

Além do CNJ, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) também passou a acompanhar o caso

24.02.26 10h16

TEMPORAL

Confira imagens da destruição causada pela chuva em Juiz de Fora

Temporal deixa 14 mortos, 440 desabrigados e coloca cidade de Minas Gerais em estado de calamidade pública

24.02.26 8h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda