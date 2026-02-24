Vídeo mostra idosos flutuando em colchões após enchente atingir casa de repouso

Um vídeo registrado durante a forte chuva que atingiu Ubá, na Zona da Mata mineira, na madrugada desta terça-feira (24), mostra idosos deitados em colchões boiando após a casa de repouso onde vivem ser invadida pela água. O município enfrentou alagamentos em diferentes regiões. Segundo a prefeitura, seis pessoas morreram e duas estão desaparecidas.

As imagens foram feitas no Departamento de Assistência Social João de Freitas, localizado na rua Dona Maria, no Centro da cidade. No vídeo, ao menos três idosos aparecem sobre colchões cercados pela água que tomou o imóvel.

Idosos foram levados para o segundo piso

Não foi informado quantas pessoas estavam na casa de repouso no momento da inundação. Conforme apurado pela TV Integração, moradores vizinhos ajudaram no resgate e conduziram os idosos para o segundo piso do prédio, área que não foi alcançada pela água.

Ninguém se feriu e os idosos passam bem.

O responsável pelo local informou que o nível da água subiu cerca de dois metros, provocando a perda de todos os móveis do imóvel. A manhã desta terça-feira (24) foi dedicada à limpeza do espaço e ao levantamento dos prejuízos.

Chuva acumulou 170 mm em 3 horas e meia

De acordo com a prefeitura, Ubá registrou 170 milímetros de chuva em aproximadamente três horas e meia, o que resultou na maior inundação dos últimos anos e em danos severos em diferentes regiões da cidade.

Segundo balanço divulgado pelo município, a situação inclui:

6 mortes e 2 pessoas desaparecidas;

18 ocorrências atendidas, incluindo salvamentos e resgates;

Desabamento de 3 imóveis na avenida Cristiano Roças e de 1 residência na rua da Harmonia;

3 pontes totalmente danificadas: Ponte Major Siqueira (avenida Cristiano Roças), Ponte da rua dos Viajantes (Centro) e Ponte da rua Nossa Senhora Aparecida (bairro Industrial).

Medições realizadas na área central indicaram que o rio Ubá atingiu 7,82 metros, provocando alagamentos em extensa área urbana, com impacto em bairros, ruas, estabelecimentos comerciais e na prestação de serviços essenciais.

Serviços de saúde foram suspensos

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a inundação atingiu prédios públicos e comprometeu a estrutura de imóveis. Por causa dos danos, foram suspensos os atendimentos na Farmácia Municipal, no Centro de Especialidades Odontológicas, na Policlínica Regional e na Equipe de Atenção Primária (EAP).