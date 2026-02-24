Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Estátua de Nossa Senhora de Fátima é destruída em incêndio

O incidente aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. A escultura, que não estava finalizada, teria 35 metros de altura

Lívia Ximenes
fonte

As chamas foram provocadas por um curto-circuito, segundo trabalhadores, mas perícia será feita para confirmar a causa (Reprodução)

Uma estátua de Nossa Senhora de Fátima, que estava em processo de construção, foi destruída em um incêndio em Natal, no Rio Grande do Norte. O incidente aconteceu nessa terça-feira (24), no bairro Pajuçara. As chamas foram provocadas por um curto-circuito na máquina de solda.

VEJA MAIS

image Incêndio atinge sede do Ministério Público no Rio de Janeiro

image VÍDEO: Carro de Yuki Tsunoda, piloto da F1, pega fogo em evento de exibição na rua
O carro apresentou fumaça e princípio de incêndio na parte traseira

image Micro-ônibus com atletas de caratê pega fogo em rodovia
O veículo levava 20 ocupantes. Outro ônibus chegou ao local para retirar os passageiros

De acordo com a equipe média do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma pessoa que trabalhava na obra teve queimaduras leves nas mãos. Equipes do Corpo de Bombeiros, com cerca de 20 militares, foram enviadas ao local às 14h30. A escultura teria 35 metros de altura, com base de oito metros, quando fosse finalizada.

A Prefeitura de Natal é responsável pela construção. Em nota, o órgão disse que funcionários do artista responsável pela estátua, Ranilson Viana, estavam trabalhando quando o fogo começou. “Ranilson Viana também informou que se responsabilizará integralmente pela recuperação da imagem e que retomará os serviços tão logo a estrutura permita, sem qualquer prejuízo financeiro para o município”, disse.

O incêndio atingiu toda a estrutura, que era feita com blocos de isopor, segundo o fiscal de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Sueldo Medeiros. Apenas a cabeça e a coroa da estátua não foram destruídas, pois ainda não haviam sido instaladas. “Modula-se, através de blocos de isopor, e depois esses módulos são recortados com um robô. Depois são formados, por módulos, o rosto, o tronco. Enfim, toda a estrutura dele. Depois, são içados”, informou.

As causas das chamas serão confirmadas por meio de perícia da Polícia Científica. “Eles vão investigar e ver qual foi a causa do incêndio. Mas o que os trabalhadores foram dizendo era que tinha um pessoal fazendo a solda lá em cima e que viram isso acontecer. Não foi certificado ainda, nós ainda vamos fazer toda a certificação para ter certeza da investigação”, contou a tenente do Corpo de Bombeiros Marcelly Maria.

A obra tinha um investimento avaliado em R$ 15 milhões, de acordo com a Seinfra. Além da instalação da estrutura, a área receberia pavimentação de vias adjacentes, acessibilidade, iluminação, cercamento, estacionamento e outras melhorias. Segundo o fiscal Sueldo, o trabalho estava previsto para ser concluído em março, faltando apenas a pintura.

Devido ao incêndio, Sueldo afirmou que um novo cronograma será estabelecido para a obra e o material utilizado passará por reavaliação. “Não digo mudanças, mas a gente vai tomar algumas medidas no sentido de nos precavermos para que evite problemas, mesmo depois que a imagem fique totalmente consolidada e que já estiver em funcionamento”, declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Incêndio

incêndio destrói escultura de nossa senhora de fátima

Rio Grande do Norte

Natal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

SUSPENSÃO

Anvisa proíbe venda de Tadala e canetas emagrecedoras irregulares

Agência também barra canetas emagrecedoras e itens com canabidiol por irregularidades sanitárias

24.02.26 8h51

NOVA HIPÓTESE

Crianças desaparecidas em Bacabal: polícia trabalha com hipótese de queda em rio

A ausência de pistas materiais dificulta e amplia o mistério em torno do caso na tentativa de esclarecer o que aconteceu com as duas crianças

24.02.26 8h57

Brasil

Vídeo mostra idosos flutuando em colchões após enchente atingir casa de repouso

Casa de repouso em Minas Gerais foi invadida pela água durante chuva que deixou 6 mortos e 2 desaparecidos na cidade mineira de Ubá

24.02.26 14h47

Investigação

Desembargador do TJ-MG que absolveu réu por estupro é investigado por denúncia de abuso sexual

Além do CNJ, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) também passou a acompanhar o caso

24.02.26 10h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda