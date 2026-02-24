Estátua de Nossa Senhora de Fátima é destruída em incêndio

Uma estátua de Nossa Senhora de Fátima, que estava em processo de construção, foi destruída em um incêndio em Natal, no Rio Grande do Norte. O incidente aconteceu nessa terça-feira (24), no bairro Pajuçara. As chamas foram provocadas por um curto-circuito na máquina de solda.

De acordo com a equipe média do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma pessoa que trabalhava na obra teve queimaduras leves nas mãos. Equipes do Corpo de Bombeiros, com cerca de 20 militares, foram enviadas ao local às 14h30. A escultura teria 35 metros de altura, com base de oito metros, quando fosse finalizada.

A Prefeitura de Natal é responsável pela construção. Em nota, o órgão disse que funcionários do artista responsável pela estátua, Ranilson Viana, estavam trabalhando quando o fogo começou. “Ranilson Viana também informou que se responsabilizará integralmente pela recuperação da imagem e que retomará os serviços tão logo a estrutura permita, sem qualquer prejuízo financeiro para o município”, disse.

O incêndio atingiu toda a estrutura, que era feita com blocos de isopor, segundo o fiscal de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Sueldo Medeiros. Apenas a cabeça e a coroa da estátua não foram destruídas, pois ainda não haviam sido instaladas. “Modula-se, através de blocos de isopor, e depois esses módulos são recortados com um robô. Depois são formados, por módulos, o rosto, o tronco. Enfim, toda a estrutura dele. Depois, são içados”, informou.

As causas das chamas serão confirmadas por meio de perícia da Polícia Científica. “Eles vão investigar e ver qual foi a causa do incêndio. Mas o que os trabalhadores foram dizendo era que tinha um pessoal fazendo a solda lá em cima e que viram isso acontecer. Não foi certificado ainda, nós ainda vamos fazer toda a certificação para ter certeza da investigação”, contou a tenente do Corpo de Bombeiros Marcelly Maria.

A obra tinha um investimento avaliado em R$ 15 milhões, de acordo com a Seinfra. Além da instalação da estrutura, a área receberia pavimentação de vias adjacentes, acessibilidade, iluminação, cercamento, estacionamento e outras melhorias. Segundo o fiscal Sueldo, o trabalho estava previsto para ser concluído em março, faltando apenas a pintura.

Devido ao incêndio, Sueldo afirmou que um novo cronograma será estabelecido para a obra e o material utilizado passará por reavaliação. “Não digo mudanças, mas a gente vai tomar algumas medidas no sentido de nos precavermos para que evite problemas, mesmo depois que a imagem fique totalmente consolidada e que já estiver em funcionamento”, declarou.