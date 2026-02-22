Capa Jornal Amazônia
Micro-ônibus com atletas de caratê pega fogo em rodovia

O veículo levava 20 ocupantes. Outro ônibus chegou ao local para retirar os passageiros

Estadão Conteúdo

Um micro-ônibus que transportava uma delegação de caratê da Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste (SP) pegou fogo na manhã deste domingo, 22, na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do km 118, no interior de São Paulo.

Segundo a Motiva Autoban, concessionária responsável pela rodovia, equipes de resgate, operação e caminhão-pipa foram acionadas às 6h24 para combater o incêndio, com apoio do Corpo de Bombeiros.

O veículo levava 20 ocupantes. Ninguém ficou ferido nem precisou de atendimento médico.

Para garantir a segurança durante o atendimento, as faixas da direita (2 e 3) e o acostamento foram interditados. A faixa 2 foi liberada às 7h29, enquanto a faixa 3 e o acostamento foram liberados às 7h53.

"Houve lentidão no trecho durante o atendimento, mas o tráfego foi normalizado rapidamente", informou a Motiva Autoban.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o micro-ônibus seguia pela rodovia quando o motorista percebeu uma fumaça saindo do compartimento do motor e parou no acostamento. Os passageiros desembarcaram com segurança, mas as chamas se alastraram pelo veículo. O caso está sendo registrado pela Polícia Civil.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o fogo foi controlado às 6h56. Às 8h23, outro ônibus chegou ao local para retirar os passageiros e, 11 minutos depois, o micro-ônibus incendiado foi removido por um guincho para o gramado lateral.

