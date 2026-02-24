Capa Jornal Amazônia
Incêndio atinge sede do Ministério Público no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

Equipes do quartel Central do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram acionadas na manhã desta terça-feira, 24, para combater um incêndio na sede do Ministério Público (MP) do Estado. Até o momento, não há registro de feridos nem informações sobre as causas do fogo. De acordo com a corporação o chamado foi registrado às 5h51. Militares foram deslocados e atuaram para controlar as chamas no prédio localizado na Avenida Marechal Câmara, no Centro da capital fluminense. De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da via foi interditada devido a ocorrência.

