Incêndio atinge sede do Ministério Público no Rio de Janeiro
Equipes do quartel Central do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram acionadas na manhã desta terça-feira, 24, para combater um incêndio na sede do Ministério Público (MP) do Estado. Até o momento, não há registro de feridos nem informações sobre as causas do fogo. De acordo com a corporação o chamado foi registrado às 5h51. Militares foram deslocados e atuaram para controlar as chamas no prédio localizado na Avenida Marechal Câmara, no Centro da capital fluminense. De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da via foi interditada devido a ocorrência.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA