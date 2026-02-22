VÍDEO: Carro de Yuki Tsunoda, piloto da F1, pega fogo em evento de exibição na rua O carro apresentou fumaça e princípio de incêndio na parte traseira Estadão Conteúdo 22.02.26 15h17 Yuki Tsunoda viveu um susto durante uma ação promocional da Red Bull, no sábado, em San Francisco, nos Estados Unidos. O japonês conduzia o RB7 em uma apresentação para o público quando o carro apresentou fumaça e princípio de incêndio na parte traseira. Ele saiu rapidamente do cockpit e não se feriu. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A exibição era realizada na região da Marina Boulevard e incluía manobras típicas de demonstração. Após uma sequência de giros, o monoposto parou no centro da área isolada para o evento. Pouco depois, a fumaça deu lugar às chamas na região do motor. Tsunoda deixou o carro imediatamente, enquanto equipes de apoio chegaram para controlar o fogo e evitar que o incidente se espalhasse. Imagens feitas por espectadores mostram o momento em que o piloto se afasta do veículo e os profissionais de segurança atuam para conter as chamas. Até o início da tarde deste domingo, nem Tsunoda nem a Red Bull haviam se manifestado oficialmente sobre as causas do problema. A apresentação marcava o retorno do japonês ao volante de um carro de Fórmula 1 após perder a vaga como titular da equipe ao fim da última temporada. Tsunoda estreou na categoria em 2021, pela então AlphaTauri, onde permaneceu por quatro anos antes de ser promovido ao time principal. Depois de encerrar 2025 na 15ª posição do campeonato, acabou substituído por Isack Hadjar e passou a exercer a função de piloto reserva e de testes da escuderia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo Yuki Tsunoda F-1 Red Bull COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00