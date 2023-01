Sobe para 300 o número de pessoas presas após ataques em Brasília

Subiu para 300 o número de pessoas presas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PDCF) após os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, na tarde deste domingo (8). Segundo informou a instituição por meio do Twitter, "as investigações seguem até que o último seja identificado". Os detidos são suspeitos de participar dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. A manifestação foi orquestrada por apoiadores radicais de Jair Bolsonaro.

Ainda por meio da rede social, a corporação informou que todos estão sendo encaminhados ao edifício sede da instituição. "Estão sendo idetificados e ouvidos nos autos do inquérito que investiga todos os atos criminosos ocorridos esta tarde na Esplanada dos Ministérios", diz o tweet.

Depois dos ataques, o presidente da República, Luíz Inácio Lula da Silva, decretou intervenção federal na segurança pública do DF.

