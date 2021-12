Site do Ministério da Saúde e plataforma Conecte SUS sofrem ataque hacker e saem do ar

O site do Ministério da Saúde e a plataforma Conecte SUS, que fornece o certificado nacional de vacinação, saíram do ar durante a madrugada desta sexta-feira (10) após um suposto ataque hacker. Usuários que tentaram acessar os locais encontraram um aviso que dados internos do sistema foram copiados, excluídos e estavam nas mãos de um 'invasor' ou não conseguiam localizar a página. As informações são da Folha de São Paulo.

"Nos contate caso queiram o retorno dos dados", dizia a mensagem, que ainda constava um link para o telegram e um e-mail para os internautas contactarem. O tipo de ataque que a plataforma e o site teriam sido vítima seria o 'ransomware', que criptografa os dados e impede que eles sejam acessados. Nesses casos, geralmente o hacker pede um resgate para devolver os dados.

O ataque ocorre em um momento de pressão contra o governo federal pelo controle mais rígido das fronteiras após a descoberta da variante ômicron. O governo Bolsonaro decidiu exigir apenas cinco dias de quarentena para viajantes não vacinados entrarem no Brasil, regra que passará a valer a partir de sábado (11).

Em setembro, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) também foi alvo de ataques na aba onde consta o formulário de Declaração de Saúde do Viajante. Na época, o incidente ocorreu depois da agência interromper o jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina.