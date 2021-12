Queiroga afirma que ministério tem cópia de dados hackeados

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em visita a Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira (10), disse que os dados que sumiram após o ataque hacker ao site do Ministério da Saúde e no aplicativo e na página do ConecteSUS vão ser recuperados, porque a pasta tem backup (cópia de segurança) de todas as informações. As informações foram divulgadas pelo G1 Minhas Gerais.

VEJA MAIS

Marcelo Queiroga disse que o prejuízo com o ataque é grande, mas “esses dados não serão perdidos, o Ministério da Saúde tem todos os dados, é só uma questão de resgatar esses dados e colocá-los à disposição da sociedade”.